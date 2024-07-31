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Robert Renan kimdir?

11:38 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Robert Renan kimdir?

Robert Renan, Brezilya'dan yükselen genç yeteneklerden biri. 11 Ekim 2003 doğumlu olan Renan, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Güçlü fiziği, çabukluğu ve sol ayağını etkili kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. İşte Robert Renan hayatı ve futbol kariyeri.

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Robert Renan Alves Barbosa, 11 Ekim 2003 tarihinde Brasilia-Brezilya’da doğdu. Rusya Premier Ligi kulübü Zenit Saint Petersburg'dan kiralık olarak Internacional'da stoper pozisyonunda oynayan Brezilyalı futbolcudur. İşte Robert Renan'ın hayatı ve futbol kariyeri.


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Robert Renan Kulüp kariyeri

Robert Renan, ilk takım maçına 20 Nisan 2022'de Copa do Brasil'de Portuguesa da Ilha'ya karşı deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta çıktı.

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Série A maçına 26 Haziran 2022'de Santos'a karşı 0-0 berabere kalınan evde oynanan maçta çıktı.

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Ocak 2023'te Robert Renan, Rusya Premier Ligi kulübü Zenit Saint Petersburg ile beş yıllık sözleşme imzaladı. 4 Ocak 2024'te Zenit, Renan'ın 2024 sonuna kadar Internacional'a kiralandığını duyurdu.

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Robert Renan uluslararası kariyeri

Robert Renan, Brezilya adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde uluslararası alanda oynadı.

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Robert, 3 Mart 2023'te geçici teknik direktör Ramon Menezes tarafından Fas'a karşı oynanacak hazırlık maçı için Brezilya A Milli Takımı'na sürpriz bir çağrı aldı.

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