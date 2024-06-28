4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmakşartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanan personelbulundukları ilde fiilen (2) iki yıl görev yapması ve kura son başvuru tarihi itibariyle beşyılı tamamlamaması şartıyla aynı il içinden de tercih yapabilecektir.Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ileatanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri2dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamalarıyapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.