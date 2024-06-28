Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2024 başvurusu ekranı son dakika açıklama ile erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı'nda iller arası tayinler, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Tayinler, her yıl iki dönem halinde yapılmaktadır. Haziran dönemi Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları nasıl yapılacak, başvuru süreci ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2024 başvurusu ile Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı tayin atama kurası ne zaman? soruları tayin atama kurasına katılmak isteyen sağlık çalışanlarının gündeminde. Haziran Dönemi: Ocak ayında başvurular alınır, kura çekimi Şubat ayında yapılır.Kasım Dönemi: Temmuz ayında başvurular alınır, kura çekimi Ağustos ayında yapılır. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2024 atama kurası başvuruları başladı. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları nasıl yapılacak, başvuru süreci ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin 2024 Atama kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme 2024 haziran dönemi tayin başvuruları ne zaman?
2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denildi.
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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru takvimi
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yayımlanan takvime göre, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelingöreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı HaziranDönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerinayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarınadair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasalmazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.
3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura sonbaşvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmakşartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.
b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanan personelbulundukları ilde fiilen (2) iki yıl görev yapması ve kura son başvuru tarihi itibariyle beşyılı tamamlamaması şartıyla aynı il içinden de tercih yapabilecektir.Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ileatanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri2dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamalarıyapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.
Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası tayin atama kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.