Sander Berge, Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Orta sahada görev yapmaktadır. Hızlı, güçlü ve uzun boyuyla dikkat çeken Berge, hem defansif hem de ofansif özellikleriyle bilinen tam bir orta saha oyuncusudur. Peki Sander Berge kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Sander Berge'nin hayatı, futbol kariyeri.
Sander Berge, 14 Şubat 1998 doğumlu Norveçli profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan Berge, güçlü fiziksel yapısı ve top tekniğiyle tanınır. Kariyerine Norveç'te başlamış olup, ardından Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giymiştir. İşte Sander Berge'nin biyografisi.
Sander Berge kimdir?
Berge, Bærum , Viken'de doğdu. Kariyerine Asker Fotball'da genç futbol oynayarak başladı ve 2013 sezonunun sonunda Norveç 2. liginde oynayan takım için A takımda ilk maçına çıktı. 2015 sezonundan önce en üst lig takımı Vålerenga'ya katıldı ve 17 yaşındayken Norveç Kupası'nın ilk turunda Lokomotiv Oslo'ya karşı 8-0'lık galibiyetin açılış golünü atarak ilk maçına çıktı.
Berge, 11 Temmuz 2015'te Sandefjord'a karşı yedek olarak Vålerenga için ligdeki ilk maçına çıktı ve 16 Ağustos'ta Rosenborg'a karşı ilk lig maçına çıktı. 2016 sezonunda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak yerleşti ve Norveç liginin yılın genç oyuncusu seçildi.
2 Ocak 2017'de KRC Genk ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk takım lig maçına 21 Ocak'ta Eupen'e karşı deplasmanda 1-0 kazanılan maçta yedek olarak çıktı. İlk maçına 17 Şubat'ta Royal Excel Mouscron'a karşı 1-0 kazanılan maçta çıktı ve ilk tam maçını oynayarak, Celta Vigo'ya karşı çeyrek finalde sona eren Avrupa Ligi'nde etkileyici bir seri de dahil olmak üzere kalan sezonda takımın ayrılmaz bir parçası oldu.
Berge, 2018-19 sezonunda Genk'in Belçika şampiyonluğunu kazanmasında 28 maçta forma giydi.
Berge, 30 Ocak 2020'de Premier Lig kulübü Sheffield United ile sözleşme imzaladı ve kulübün rekor imzası oldu. Dört buçuk yıllık bir sözleşmeyle katıldı. 2 Temmuz 2020'de Berge, Tottenham Hotspur'a karşı 3-1 kazanılan maçta Sheffield United adına ilk golünü attı.
Berge, 9 Ağustos 2023'te Premier Lig kulübü Burnley ile sözleşme imzaladı. İki gün sonra, 2023-24 sezonunun açılış maçında Manchester City'ye 3-0 yenildikleri maçta takım formasıyla ilk maçına çıktı.
Sander Berge Oyun Stili
Berge, 1.95 metre boyuyla fiziksel olarak oldukça etkileyicidir. Orta saha oyuncusu olarak hem defansif hem de ofansif görevleri başarıyla yerine getirebilmektedir. Topla oyunu, pas yeteneği ve oyun görüşü sayesinde takımının oyun kurulumunda önemli bir rol oynar. Sander Berge'nin kariyerine ve başarılarına dair bilgiler sürekli güncellenmektedir, bu yüzden en son haberleri takip etmek önemlidir.