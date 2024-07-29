2 Ocak 2017'de KRC Genk ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk takım lig maçına 21 Ocak'ta Eupen'e karşı deplasmanda 1-0 kazanılan maçta yedek olarak çıktı. İlk maçına 17 Şubat'ta Royal Excel Mouscron'a karşı 1-0 kazanılan maçta çıktı ve ilk tam maçını oynayarak, Celta Vigo'ya karşı çeyrek finalde sona eren Avrupa Ligi'nde etkileyici bir seri de dahil olmak üzere kalan sezonda takımın ayrılmaz bir parçası oldu.