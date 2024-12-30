Sinan Kaloğlu, 10 Haziran 1981 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. 10 Ekim 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Kaloğlu daha önce Altay ve Gençlerbirliği teknik direktörlüğü yapmıştı. İşte Sinan Kaloğlu’nun hayatı ve futbol ve teknik direktörü kariyeri.
Sinan Kaloğlu, Türk futbolunun hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli isimlerinden biridir. 10 Haziran 1981'de Tunceli'de dünyaya gelen Kaloğlu, kariyeri boyunca birçok farklı takımda forma giymiş ve teknik direktörlük yapmıştır.
Futbol hayatına Kardemir Karabükspor'da başlayan Sinan Kaloğlu, daha sonra Avrupa'da SBV Vitesse ve VfL Bochum gibi önemli takımlarda oynama fırsatı buldu. Türkiye'de ise Boluspor, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Vestel Manisaspor ve Bursaspor gibi kulüplerde forma giyerek Türk futboluna önemli katkılar sağladı.
Teknik Direktörlük Kariyeri
Futbolculuk hayatının ardından teknik direktörlüğe geçen Sinan Kaloğlu, özellikle genç yaşta gösterdiği başarılarla dikkat çekti. Çeşitli takımları çalıştıran Kaloğlu, futbolcu olarak kazandığı tecrübeyi teknik direktörlük kariyerine yansıttı.
Sinan Kaloğlu futbol kariyeri
Memur bir ailenin çocuğu olan Sinan Kaloğlu, Kardemir Karabükspor'dan önce sırasıyla; SBV Vitesse, VfL Bochum, Boluspor, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Manisaspor ve Bursaspor takımlarında forma giydi. Bursaspor'da attığı gollerle dikkat çeken tecrübeli futbolcu bugüne kadar sadece 2 kez millî olma şansını yakaladı.
Bundesliga'da 4 Ekim 2008'de VfL Bochum adına bir gol atan Sinan, 2 tane de asist yaparak takımının Bayern Münih'e karşı 3-3 berabere kalmasına büyük katkı sağladı. Sinan, maçtan sonra Welt am Sonntag gazetesi tarafından günün onbiri arasında gösterildi.
2011-2012 sezonunun başında Kardemir Karabükspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sinan, başarısız bir performans göstermiştir. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirilmesiyle kaleci Orkun Usak ile birlikte kadro dışı bırakılmış, ara transfer döneminin son gününde Antalyaspor'a transfer olmuştur. Antalyaspor'ds sadece 2 lig maçında forma giyen Sinan, Spor Toto Kupası'nda ise 6 maçta forma giymiş ve 1 gol atma başarısı göstermiştir. Kaloğlu takımın kötü performansı ve beklenen performansı verememesinden dolayı kadro dışı kalmıştır.
2012-13 sezonu öncesinde ise Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan Sinan, Elazığspor'a transfer olmuştur. 2013-2014 sezonunda Kayseri Erciyessporda mücadele etmiştir. 7 maça çıkıp 1 gol atmıştır. Devre arasında ise Mersin İdman Yurdu'na transfer olmuştur. 2014-17 yılları arasında 4 sezon Mersin İdman Yurdu forması giydikten sonra aktif futbolcu hayatını sonlandırmıştır.