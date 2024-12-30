Sinan Kaloğlu, Türk futbolunun hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli isimlerinden biridir. 10 Haziran 1981'de Tunceli'de dünyaya gelen Kaloğlu, kariyeri boyunca birçok farklı takımda forma giymiş ve teknik direktörlük yapmıştır.

Futbol hayatına Kardemir Karabükspor'da başlayan Sinan Kaloğlu, daha sonra Avrupa'da SBV Vitesse ve VfL Bochum gibi önemli takımlarda oynama fırsatı buldu. Türkiye'de ise Boluspor, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Vestel Manisaspor ve Bursaspor gibi kulüplerde forma giyerek Türk futboluna önemli katkılar sağladı.