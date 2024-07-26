Stefan Savic, 8 Ocak 1991 doğumlu Karadağlı profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerine erken yaşlarda başlayan Savic, hem savunma hem de liderlik özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncudur. Futbol dünyasında üstün performansı ve sahadaki disiplini ile tanınır. İşte Stefan Savic’in hayatı, futbol kariyeri, transfer haberleri.
Avrupa futbolunun en güçlü defans oyuncularından biri olarak gösterilen Stefan Savic, sert mücadelesi ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Özellikle Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Savic, kariyerine Türkiye'de devam ediyor. Bu haberimizde, Karadağlı futbolcu Stefan Savic'in hayatı, kariyeri ve başarıları hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.
Stefan Savic'in Kariyeri ve Oynadığı Takımlar
Stefan Savic, kariyerine Karadağ'ın FK Brskovo Mojkovac takımında başlamıştır. Buradaki performansıyla dikkat çeken Savic, kısa süre içinde FK BSK Borča takımına transfer olmuştur. İşte Stefan Savic'in kariyerinde oynadığı diğer takımlar:
FK Partizan (2010-2011): Savic, Sırbistan'ın köklü takımlarından FK Partizan'a transfer olarak burada büyük başarılar elde etmiştir.
Manchester City (2011-2012): İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City'ye transfer olan Savic, burada Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Stefan Savic, City'de de 15 numaralı formayı giydi.
Fiorentina (2012-2015): İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olan Savic, burada üç sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemiştir.
Atletico Madrid (2015-günümüz): 20 Temmuz 2015'te 10 milyon € karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu ve 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Stefan Savic'in Başarıları
Stefan Savic, kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır. Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, Atletico Madrid ile La Liga ve UEFA Avrupa Ligi gibi büyük başarılar kazanmıştır. Ayrıca, Karadağ Milli Takımı'nda da uzun yıllar boyunca forma giymiş ve milli takımın önemli oyuncularından biri olmuştur.
Stefan Savic'in Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım Maç (Gol)
2009-2010 BSK Borča 26 (1)
2010-2011 Partizan 20 (1)
2011-2012 Manchester City 11 (1)
2012-2015 Fiorentina 86 (4)
2015-2024 Atlético Madrid 217 (2)
2024- Trabzonspor 0 (0)
Toplam 360 (9)
Stefan Savic'in Millî takım kariyeri
2007 Karadağ Karadağ U-17 3 (0)
2008-2010 Karadağ Karadağ U-19 7 (0)
2009-2010 Karadağ Karadağ U-21 5 (0)
2010- Karadağ Karadağ 74 (9)
Toplam 89 (9)