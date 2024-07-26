Stefan Savic'in Başarıları

Stefan Savic, kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır. Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, Atletico Madrid ile La Liga ve UEFA Avrupa Ligi gibi büyük başarılar kazanmıştır. Ayrıca, Karadağ Milli Takımı'nda da uzun yıllar boyunca forma giymiş ve milli takımın önemli oyuncularından biri olmuştur.

Stefan Savic'in Profesyonel kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

2009-2010 BSK Borča 26 (1)

2010-2011 Partizan 20 (1)

2011-2012 Manchester City 11 (1)

2012-2015 Fiorentina 86 (4)

2015-2024 Atlético Madrid 217 (2)

2024- Trabzonspor 0 (0)

Toplam 360 (9)

Stefan Savic'in Millî takım kariyeri

2007 Karadağ Karadağ U-17 3 (0)

2008-2010 Karadağ Karadağ U-19 7 (0)

2009-2010 Karadağ Karadağ U-21 5 (0)

2010- Karadağ Karadağ 74 (9)

Toplam 89 (9)