Thomas Müller kimdir, nereli kaç yaşında, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Müller, Almanya'nın tanınmış futbolcularından biridir. 13 Eylül 1989 tarihinde Almanya'nın Weilheim in Oberbayern şehrinde doğmuştur. Bu bilgiye göre, 2024 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. İşte Thomas Müller’in hayatı ve futbol kariyeri.
Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan Thomas Müller, futbolseverler tarafından hem oyun stili hem de başarılarıyla tanınmaktadır. Saha içindeki pozisyon bilinciyle dikkat çeken Müller, takımına hem gol atmakta hem de asist yapmaktadır. Bayern Münih'e olan bağlılığı ve takımına kazandırdığı sayısız kupa ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. İşte Thomas Müller’in hayatı ve futbol kariyeri.
Thomas Müller kimdir?
Thomas Müller, 13 Eylül 1989 tarihinde Weilheim- Almanya'da doğdu. Hücuma yönelik orta saha ve forvet pozisyonlarında oynayan Alman millî futbolcudur. Almanya millî futbol takımı ve Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giymektedir.
Thomas Müller'in Kariyeri ve Oynadığı Takımlar:
FC Bayern Münih (2000 - Günümüz): Thomas Müller, futbol kariyerine FC Bayern Münih'in altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine de burada devam etti. 2008 yılında A takıma yükseldi ve o zamandan beri kulübün önemli bir oyuncusu oldu.
Almanya Milli Takımı (2010 - Günümüz): Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncularından biridir. 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti ve turnuvanın gol kralı oldu.
Müller, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk ve bireysel ödül kazandı. Bayern Münih ile Bundesliga, DFB-Pokal ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Almanya Milli Takımı ile de 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.
Müller, saha içinde çok yönlülüğü, oyun zekası ve golcü özellikleri ile tanınır. Genellikle forvet arkası, sağ kanat veya santrfor pozisyonlarında oynar.
Thomas Müller Millî takım kariyeri
Almanya U-21
Almanya U-21 ile ilk maçına 13 Kasım 2009 tarihinde, Kuzey İrlanda U-21 maçına çıktı. Maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Almanya U-21 adına ilk golünü ise 17 Kasım 2009 tarihinde, San Marino U-21 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 11-0 galibiyet ile sonuçlandı.
Almanya ile ilk maçına 13 Haziran 2010 tarihinde, Avustralya maçına çıktı. Maç 4-0 galibiyet ile sonuçlandı. Almanya adına ilk golünü de bu maçta kaydetti. 2010 FIFA Dünya Kupası 'nda Müller 5 gol kaydederek başarılı performansını sürdürdü. 2014 dünya kupasında 5 gol 3 asistlik müthiş bir performans sergilemiştir.