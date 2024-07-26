Thomas Müller kimdir, nereli kaç yaşında, Hangi takımlarda oynadı?

Müller, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk ve bireysel ödül kazandı. Bayern Münih ile Bundesliga, DFB-Pokal ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Almanya Milli Takımı ile de 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.

Müller, saha içinde çok yönlülüğü, oyun zekası ve golcü özellikleri ile tanınır. Genellikle forvet arkası, sağ kanat veya santrfor pozisyonlarında oynar.