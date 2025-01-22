İlk Evim Arsa Projesi, TOKİ tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların kendi evlerini inşa edebilmeleri için uygun fiyatlı ve altyapılı arsalar sunmayı amaçlayan bir projedir. Bu proje kapsamında, müstakil ve müşterek olmak üzere iki tür arsa tahsisi yapılmakta. TOKİ arsalara, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar başvuruda bulundu. Peki ilk evim arsa projesi hak sahibi olan biri daha sonra tarla satın alırsa, TOKİ arsa hakkı iptal olur mu?

1 /9 TOKİ İlk Arsam projesi ile uygun fiyatlı arsalar satışa sunularak vatandaşların kendi evlerine sahip olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlanmaktadır. Proje için başvurular 10 Ekim 2022 – 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmış ve kura çekilişleri sonucunda hak sahipleri belirlenmişti. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlanmıştı. Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve üzerinde en fazla brüt 150 m² konut yapımına müsait olan arsalardır. İlk evim arsa sahibi olmak için belirli şartları taşımak gerekmektedir.

2 /9 TOKİ ilk arsam hak sahibiyim tarla almak hakkın gitmesine sebep olur mu? Hak sahibi olunduktan sonra tarla satın alınması, TOKİ ilk evim arsa hakkının iptaline sebep olmaz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hisseli konut, arsa, veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır." açıklamasında bulunmuştu.

3 /9 Evi olan arsaya başvurabilir? Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

4 /9 TOKİ müstakil arsalar üzerine konut inşaatı ne zaman başlanacak, kaç yıla kadar ev yapımı tamamlanacak? Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

5 /9 Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

6 /9 TOKİ arsalarına ev yapım şartlarına uymayanlara yaptırım var mı? İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin ’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

7 /9 TOKİ arsası sahibi olan evi yapmadan arsayı satabilir mi? Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır.

8 /9 Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.