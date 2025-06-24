Trabzon'un Ortahisar ilçesi Geçit Mahallesi'nde müşterek arsaya hak kazanan vatandaşlar için arsa belirleme kurası gerçekleştirildi. Söz konusu arsaların yer belirleme, tahsis, peşinat ödeme ve banka sözleşme sürecine esas olmak üzere ön katılım bedeli ödemesi 25 Kasım 2024-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı. İşte Trabzon Ortahisar Geçit müşterek arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
"Trabzon Ortahisar Geçit Müşterek Arsa Bölge Belirleme Kurası", TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında Trabzon'un Ortahisar ilçesi Geçit Mahallesi'nde müşterek arsaya hak kazanan vatandaşların, kendilerine tahsis edilecek olan belirli arsa bölgesini belirlemek amacıyla yapılan çekiliştir. İşte Trabzon Ortahisar Geçit müşterek arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Peşinata esas ön katılım bedelini ödeyen hak sahipleri (6 Aylık ön katılım sürecinin tamamlanmasına mütaakip) yer belirleme kurasına tabi tutulacak ve adlarına isabet eden arsaların tahsis, peşinat(Arsa Bedelinin 1/10’nun dan eksik kalan tutarın tamamlanması) ve sözleşme süreci başlatılacaktır. Bu süreçler ile ilgili hak sahiplerine ayrıca duyuruda bulunularak sms ve e-devlet kapısı üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Sadece proje kapsamında bulunan ve bilgilendirme SMS’i gönderilen haksahipleri ödeme yapabilecek olup, Proje kapsamında bulunmayan kişiler için ödeme kabul edilmeyecek ve herhangi bir hak sahipliği devri söz konusu olmayacaktır.