Peşinata esas ön katılım bedelini ödeyen hak sahipleri (6 Aylık ön katılım sürecinin tamamlanmasına mütaakip) yer belirleme kurasına tabi tutulacak ve adlarına isabet eden arsaların tahsis, peşinat(Arsa Bedelinin 1/10’nun dan eksik kalan tutarın tamamlanması) ve sözleşme süreci başlatılacaktır. Bu süreçler ile ilgili hak sahiplerine ayrıca duyuruda bulunularak sms ve e-devlet kapısı üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Sadece proje kapsamında bulunan ve bilgilendirme SMS’i gönderilen haksahipleri ödeme yapabilecek olup, Proje kapsamında bulunmayan kişiler için ödeme kabul edilmeyecek ve herhangi bir hak sahipliği devri söz konusu olmayacaktır.