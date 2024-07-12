Türk Hava Yolları, İstanbul ve Antalya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşlarda geçerli yeni bir kampanya başlattı. Çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu. Peki ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İndirim hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli?

1 / 6 THY'den indirimli bilet kampanyası geldi. Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda kampanya yaptı.

2 / 6 THY'den indirimli bilet kampanyası başvuru tarihleri Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya düzenledi.

3 / 6 THY ucuz uçak bilet kampanyası hangi tarihleri kapsıyor? Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

4 / 6 İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

5 / 6 İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri,