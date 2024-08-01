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Veli Tarakcı kimdir?

15:33 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Korgeneral Veli Tarakcı kimdir?</p>
Korgeneral Veli Tarakcı kimdir?

Korgeneral Veli Tarakcı, 20 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da doğdu. 1984'te Kara Harp Okulunu, 1985'te Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde sınıf eğitimini tamamladı. Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu. 2010'da tuğgeneral rütbesine, 2014'te tümgeneral rütbesine ve 2020'de korgeneral rütbesine terfi etti. 2020-2023 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı yaptı. 2023'te 3. Ordu komutanlığına atandı. Peki Veli Tarakcı kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

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3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, geçmişte aldığı görev ve terfileri ile dikkat çekiyor. 1 Ağustos 2024 günü yapılacak YAŞ toplantısı terfi alması gündeme gelen Korgeneral Veli Tarakcı kimdir merak ediliyor.

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Veli Tarakcı kimdir?

20 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da doğdu. 1984'te Kara Harp Okulunu, 1985'te Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde sınıf eğitimini tamamladı. Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

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2004'te tank kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010'a kadar Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim ve Öğretim Başkanlığı Eğitim şube müdürlüğü yaptı.

2010'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2010-2012 arası 20. Zırhlı Tugay, 2012-2014 arası 2. Zırhlı Tugay komutanlığı yaptı.

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2014'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2014-2015 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı, 2015-2016 arası Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Tedarik ve İnşaat yardımcılığı, 2016-2017 arası Millî Savunma Bakanlığı müsteşar yardımcılığı, 2017-2018 arası 23. Piyade Tümeni komutanlığı, 2018-2020 arası 9. Kolordu komutanlığı yaptı.

2020'de korgeneral rütbesine terfi etti. 2020-2023 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığı yaptı. 2023'te 3. Ordu komutanlığına atandı.

#Veli Tarakcı
#3’üncü Ordu Komutanı
#Korgeneral Veli Tarakcı
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