Yasin Yıldız, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında yüksek lisans yaptı. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. İşte Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın hayatı.

1 /5 Yasin Yıldız, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

2 /5 Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı. 2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi.

3 /5 Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti’den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar birçok önemli projeyi yürüttü.

4 /5 Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.