YKS TYT ve AYT tamamlandı. Şimdi sıra YDT sınavında. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Peki Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak?
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de saat 13.15'te sona erdi. 5 bin 78 bina ile 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda 226 bin 138 kişi görev aldı. Bu yıl 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. TYT ve AYT sınavının tamamlanmasıyla birlikte gözler YDT sınav saatine çevrildi. Peki Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak?
YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleştirildi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.
YDT sınavında kaç soru sorulacak?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye kaç kişi girecek?
YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.
YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı sonuçları 22 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak.