YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de saat 13.15'te sona erdi. 5 bin 78 bina ile 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda 226 bin 138 kişi görev aldı. Bu yıl 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. TYT ve AYT sınavının tamamlanmasıyla birlikte gözler YDT sınav saatine çevrildi. Peki Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak?