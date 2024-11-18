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YÖKDİL 2025 sınav takvimi belli oldu! YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? İşte sınav ve başvuru tarihleri

YÖKDİL 2025 sınav takvimi belli oldu! YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? İşte sınav ve başvuru tarihleri

16:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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ÖSYM tarafından 2025 sınav takviminin yayınlanmasının ardından YÖKDİL 2025 tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte birçok sınav için de başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Yılda 2 kez yapılan YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak? YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? İşte 2025 YÖKDİL tarihleri.

Yüksek lisans ve doktora adayları YÖKDİL sınav başvuru ve sonuç tarihlerini araştırıyor. Merak edenler için sınav ve başvuru tarihlerini haberimizde derledik. Peki, YÖKDİL 2025 sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen YÖKDİL sınav tarihiyle ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

YÖKDİL/1 2025 NE ZAMAN?


ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 başvuruları 3-9 Ocak tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN 2025?


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

2025 YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TARİHİ


YÖKDİL/1 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 3-9 Ocak tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 11-18 Haziran'da alınacak.

e YÖKDİL İngilizce Sosyal Bilimler sınavı 24 Mayıs tarihinde uygulanacak.

e YÖKDİL İngilizce Sağlık Bilimleri sınavı 25 Mayıs tarihinde uygulanacak.




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