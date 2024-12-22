"Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutluyorum"

Nihat Kahveci: “Yunus sahneye öyle bir çıkıyor ki Tarkan gibi. Tarkan’ı çok görmezsin, ama yılbaşı gecesi bir çıkar herkes Tarkan’ı konuşur. Yunus sahneye bir çıktı sahneden de inmedi. Top Messi'nin ayağına geldi, 60 metre top sürdü, nokta atışı gol attı. Maşallah denilecek bir top sürme, oyun kontrolü, vizyon ve çok iyi bir bitiricilik..."