Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından futbol yorumcularından çarpıcı açıklamalar geldi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından futbol yorumcularından çarpıcı açıklamalar geldi.
Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler: "Maçtaki pozisyonların hepsi gol olsa 8-3 ya da 8-4 biterdi. Maçın yıldızı Yunus Akgün'dü. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutluyorum. Okan Buruk ve futbolcuları tebrik ediyorum."
Ümit Karan: "Galatasaray moral bozar, keyif kaçırır! Öyle bir takım oynuyor şu anda sahada. Galatasaray psikolojik zarar veriyor şu an!"
Semih Şentürk: "Bu puan farkının kapanması zor gözüküyor. Galatasaray çok iyi oynuyor. Maçın skoru 5-1, Galatasaray'ın stoperi rakip kalede gol kaçırıyor!"
Önder Özen: "Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ligin ilk yarısında kazandığı takdirde zaten bundan aşağıya düşmesi beklenemez..."
Nihat Kahveci: “Yunus sahneye öyle bir çıkıyor ki Tarkan gibi. Tarkan’ı çok görmezsin, ama yılbaşı gecesi bir çıkar herkes Tarkan’ı konuşur. Yunus sahneye bir çıktı sahneden de inmedi. Top Messi'nin ayağına geldi, 60 metre top sürdü, nokta atışı gol attı. Maşallah denilecek bir top sürme, oyun kontrolü, vizyon ve çok iyi bir bitiricilik..."
Ahmet Çakar: "Bugün Türkiye’deki bütün santraforların hepsini topla, Dzeko, Nesyri, İmmobile… topla, Osimhen’in sol bacağı etmez."