10 gün önce üniversiteden mezun olmuştu: Gök gürültüsü sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ilk mezunlarından Büşra Ceren İmir'in ani vefat haberini almış bulunmaktayız. Kendisini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz