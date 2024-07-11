10 gün önce üniversiteden mezun olmuştu: Gök gürültüsü sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti

Kahreden olay, dün sabah saatlerinde Batman'ın Belde Mahallesi'nde meydana geldi.
Oturduğu evin balkonunda uyuyan Büşra Ceren İmir, etkili olan sağanakta gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyandı.
Büşra'nın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlenen Büşra'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.