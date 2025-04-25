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16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı: Şahıs ve araç sahibine ceza

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı: Şahıs ve araç sahibine ceza

23:3925/04/2025, Cuma
IHA
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Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.
Polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'da 16 yaşındaki sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şahıs ve araç sahibine 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihbarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından şahıs ve araç sahibine 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahar 1. Cadde'de denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki M.T., 19 HF 435 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, 15 dakika süren kovalamacanın ardından Dumlupınar 5. Sokak'ta yakalandı.

Polis ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanan M.T. ve araç sahibine toplam 60 bin 41 TL cezai işlem uygulandı.



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