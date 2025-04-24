Sarı kodla uyarılan Çorum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Çorum'da sağanak yağış yerini doluya bıraktı.
Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı Çorum'da gün içerisinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Elicek köyünde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Çorum'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı' kodla uyardığı Çorum'da gün içerisinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Merkez ilçeye bağlı Elicek köyünde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
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