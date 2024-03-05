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17 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan-7' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-7' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:20 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-7' operasyonları çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


'Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

  • 17 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Bozdoğan-7' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 51 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.





#İçişleri Bakanlığı
#Bozdoğan Operasyonları
#Ali Yerlikaya
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