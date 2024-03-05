17 ilde eş zamanlı 'Bozdoğan-7' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

17 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Bozdoğan-7' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 51 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.