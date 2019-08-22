Gündem 18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü
BİLECİK

18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü

18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü

Bilecik’te 18 ay önce aldığı ve hiç oturmadığı eve 3 bin 174 lira 68 kuruş su faturası gelen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Haber Merkezi IHA
Cemal Güner adlı vatandaş, gelen fatura karşısında şaşkına döndü
Cemal Güner adlı vatandaş, gelen fatura karşısında şaşkına döndü

Olay, Bilecik’in Bozüyük ilçesi merkez Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Bilecik’te ikamet eden Cemal Güner adlı vatandaş Bozüyük’ten 18 ay önce bir ev satın aldı. Evi incelemeye gittiği esnada kapının önüne bırakılmış 22 Temmuz 2019 son ödemeli 3 bin 174 lira 68 kuruş su faturasını ile karşılaşan Güner, neye uğradığını şaşırdı. Şaşkına dönen vatandaş hemen Bozüyük Belediyesine giderken yetkililerden faturanın incelenmesini istedi. Yetkililer de yaptığı incelemede faturanın doğru olduğu söyledi.

Öte yandan faturada ilk endeksi bin 510, son endeksi 2 bin 550 olan faturada 1 ay içinde bin ton kullandığının yazıldığı öğrenildi.

"Faturayı görünce şaşkınlık yaşadım"

Faturada ilk endeksi bin 510 son endeksi 2 bin 550 faturada 1 ay içinde bin ton suya tekabül ettiğini söyleyen Cemal Güner, şunları söyledi:

  • "Bu nasıl iştir. Hamam olsa bu kadar fatura gelmez. 18 ay önce aldığım eve hiç oturmadığım için bu kadar fatura geldi. Faturayı görünce şaşkınlık yaşadım. Hemen Bozüyük Belediyesinin yolunu tuttum. Su işlerine bakan arkadaşlar sayaca baktılar. Bana faturanın doğru olduğunu söylediler. Ben bu ev kayınvalidem öldüğü için eşimin diğer kardeşlerinden para vererek satın aldım. Hiç oturmak nasip olmadı. Oturamadığım eve 3 bin kusur su faturası ödeyeceğim için çok şaşkınım"
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