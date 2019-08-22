18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü

Olay, Bilecik’in Bozüyük ilçesi merkez Kasımpaşa Mahallesi Seramik Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Bilecik’te ikamet eden Cemal Güner adlı vatandaş Bozüyük’ten 18 ay önce bir ev satın aldı. Evi incelemeye gittiği esnada kapının önüne bırakılmış 22 Temmuz 2019 son ödemeli 3 bin 174 lira 68 kuruş su faturasını ile karşılaşan Güner, neye uğradığını şaşırdı. Şaşkına dönen vatandaş hemen Bozüyük Belediyesine giderken yetkililerden faturanın incelenmesini istedi. Yetkililer de yaptığı incelemede faturanın doğru olduğu söyledi.

Öte yandan faturada ilk endeksi bin 510, son endeksi 2 bin 550 olan faturada 1 ay içinde bin ton kullandığının yazıldığı öğrenildi.

"Faturayı görünce şaşkınlık yaşadım"

Faturada ilk endeksi bin 510 son endeksi 2 bin 550 faturada 1 ay içinde bin ton suya tekabül ettiğini söyleyen Cemal Güner, şunları söyledi: