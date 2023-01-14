2,5 saatte 2,5 tonun üzerinde hamsi tüketildi

Bu yıl 7.’si düzenlenen Hamsi Festivali Rize sahil dolgu alanında yer alan otoparkta gerçekleştirildi. Düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi mangallar ile kızartılarak ekmeklerin içerisinde vatandaşlara dağıtıldı. Mangal stantlarının önünde oluşan uzun kuyrukların yanı sıra hamsiyle yapılan çeşitli yemeklerin bulunduğu stantlar ilgi çekti.
Hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsili kara lahana sarması, hamsili içli köfte, hamsili kek, hamsili kumpir, hamsili erişte, hamsili Laz mezesinin yanı sıra en çok ilgiyi hamsili pizza ve hamsili hamburger gördü.
Hamsinin dünya mutfağı ile entegrasyonunun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “Hamsi ile birlikte yapılan bütün yiyeceklerin dünya mutfağı ile entegrasyonu var. Bu bizim için çok değerli. Ayrıca bugün hamsiler çay çöpünden üretilen mangal kömürü ile yapılıyor. Bu da bizim için çok değerli” dedi.
Festival hamsili yemeklerin tadımının ardından konserler ile devam etti.
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Elazığ merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesinde yaklaşık 1 yıl önce yol yapımına başlandı. Yapı sahiplerinin çoğuyla anlaşma sağlanırken, 600 metrekarelik evi güzergahta kalan 38 yaşındaki Muhammet Aksuoğlu ise, belediyeyle şuyulandırmada uzlaşamayınca satmama kararı aldı.
Bu süreçte yolun yapımına devam edildi. Çalışma tamamlandığında Aksuoğlunun evi, yolun ortasında kaldı. Olay mahkemeye taşınırken, yolda ulaşım ise tek şeritten sağlanmaya başlandı. Yolun ortasında kalan ve araçları tek şeritten ilerlemek zorunda bırakan ev görenleri şaşkına çevirirken, ev sahipleri sürücülerin her zaman durarak yol tarifi istediğini söyledi.
Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritteyse sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyorÇocukluğundan itibaren bu evde yaşadığını belirten Muhammet Aksuoğlu, Burası bayağı uzun vadeli bir konu. 2016 yılından itibaren bir şuyulandırma durumu var. En sonunda yol çalışmasına karar verdiler. Burada bazı evler depremde yıkılmıştı ve bazıları da anlaşarak yıkıldı. Benim annem en başından itibaren evinin yıkılmasını istemiyordu. 60 yıldır burada yaşıyor. En sonunda yol çalışması başladı. Verdikleri fiyatta anlaşamayınca biz de mahkeme yolunu seçtik. Biz ne yola karşıyız ne de bu yapılan hizmete karşıyız. Burası bizim mahallemiz, yol yapıldığı zaman biz de faydasını göreceğiz. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları döneminde bizim mahallemize çok hizmet yapıldı. Biz kendisinden razıyız. Bizim Belediye ile veya Başkanımızla bir sıkıntımız yok. Başkanımızın bizim buradaki mağduriyetten haberi olmadığını düşünüyoruz. Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritte ise sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyor diye konuştu.
Kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sorduAksuoğlu, Bir gün annemle otururken kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu. Biz de kendi aramızda biraz güldük. Geçenlerde de şoförün birisi yolun devam ettiğini düşünerek bahçe duvarına çarpmıştı. Buranın bir an önce yapılması hepimiz için hayırlı olur. Görüntü hiç güzel değil. Konunun bu kadar uzamasına da gerek yok. Başkanımız bu zamana kadar kimseyi mağdur etmedi, bizleri de etmeyeceğini düşünüyoruz. Annem 85 yaşında, biz anneme diyoruz Yol gelip eve dayandı, ev yıkılacak; o da bize Yok yok benim evim yıkılmaz diyor. Belki onun duaları sayesinde bu kadar uzadı. Evimiz tam yolun ortasında kalmış. Yol manzaralı evimiz var şeklinde konuştu.
Cadde ortasında kalan ev görenleri şaşırtıyor: Adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu
Elazığ'da yol inşaatının ortasında kalan ev, sürücüleri ve görenleri şaşkına çeviriyor. Sürücülerin şaşırdığını belirten ev sahibi, "Bir gün annemle otururken kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu. Geçenlerde de şoförün birisi yolun devam ettiğini düşünerek bahçe duvarına çarpmıştı" dedi.
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Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiyenin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesinin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktığını belirtti.
Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.
Çalışmaların kent merkezinden de izlenebildiğini ifade eden Kırbıyık, Tarihi Tunca Köprüsünün yanından geçen konvansiyonel hattın değişimi söz konusu. Önce geçici olarak 7-8 ay faaliyet göstereceği alana taşındı. O arada eski hat sökülecek oraya 600 metre uzunluğunda bir viyadük gerçekleştirilecek. Hem hızlı trene ait iki yeni hat hem de konvansiyonel hat oraya tekrar taşınacak. İnşallah 2023 yılının sonuna doğru şehir merkezindeki bu geçiş tamamlanmış olacak. dedi.
Kırbıyık, projenin ikinci etabıyla ilgili ihalenin de tamamlandığını dile getirdi.
Oradaki faaliyetlerle birlikte önümüzdeki 2 ya da 3 yıl belki maksimum 4 yıl içinde bu hattın açılacağını öngörüyoruz. diyen Kırbıyık, şöyle devam etti:
Bu hat şehrimizi bir yandan İstanbul ile entegre etmiş olacak bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacak. Çünkü Bulgaristan tarafında da yürüyen çalışmalar var. Yük tarafında da yolcu tarafında da büyük bir fırsat sunacak. Çerkezköy-Kapıkule Hattındaki çalışmalar yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı fiziki gerçekleşmesi de. Burada çok daha önde gidiyoruz, çok daha hızlı gidiyoruz. İlimiz sınırındaki gerçekleşmesi de yüzde 74 seviyesinde. Edirne etapları büyük oranda tamamlandı. Kalan kısımlar da büyük oranda bu yıl içinde tamamlanmış olacak.
Türkiyenin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesinin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Haziran 2019da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.
Yüzde 70'i tamamlandı: İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakikaya inecek
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Proje bittiğinde İstanbul-Edirne arası hızlı trenle 1 saat 35 dakikaya inecek.