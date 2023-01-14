2,5 saatte 2,5 tonun üzerinde hamsi tüketildi

Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritteyse sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyorÇocukluğundan itibaren bu evde yaşadığını belirten Muhammet Aksuoğlu, Burası bayağı uzun vadeli bir konu. 2016 yılından itibaren bir şuyulandırma durumu var. En sonunda yol çalışmasına karar verdiler. Burada bazı evler depremde yıkılmıştı ve bazıları da anlaşarak yıkıldı. Benim annem en başından itibaren evinin yıkılmasını istemiyordu. 60 yıldır burada yaşıyor. En sonunda yol çalışması başladı. Verdikleri fiyatta anlaşamayınca biz de mahkeme yolunu seçtik. Biz ne yola karşıyız ne de bu yapılan hizmete karşıyız. Burası bizim mahallemiz, yol yapıldığı zaman biz de faydasını göreceğiz. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları döneminde bizim mahallemize çok hizmet yapıldı. Biz kendisinden razıyız. Bizim Belediye ile veya Başkanımızla bir sıkıntımız yok. Başkanımızın bizim buradaki mağduriyetten haberi olmadığını düşünüyoruz. Bir şeritten araçlar gidiyor, diğer şeritte ise sürücüler evi görünce dönmek zorunda kalıyor diye konuştu.