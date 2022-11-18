Gündem 6 mağara 6 sığınak temizlendi
ŞIRNAK

6 mağara 6 sığınak temizlendi

İçişleri Bakanlığı’nca, Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı. Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 6 adet mağara ve 6 adet sığınak tespit edildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
6 mağara 6 sığınak temizlendi
Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 6 adet mağara ve 6 adet sığınak tespit edildi.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar nokta istihbaratına dayalı olarak Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 6 adet mağara ve 6 adet sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 adet 12.7 mm uçaksavar silahı ve sehpası, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 M-4 piyade tüfeği, 2 makinalı tüfek namlusu, 3 kg C4 patlayıcı, 44 adet EYP ateşleme sistemi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

4 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise Muş’un Varto ilçesinde 2 PKK/KCK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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