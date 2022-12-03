Gündem 7 şehidin katili PKKlı terörist tır dorsesinin altında yakalandı
ŞIRNAK

7 şehidin katili: PKK'lı terörist tır dorsesinin altında yakalandı

Aranan PKK'lı terörist tır dorsesinde yakalandı. Şırnak'ta yol kontrolünde paketlenen PKK'lı Azad Öngüç, 4 yıl önce Siirt'te 7 şehit verilen saldırının faillerinden.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
7 şehidin katili: PKKlı terörist tır dorsesinin altında yakalandı
Azad Öngüç

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, firari teröristin bir TIR’ın dorsesinin altına saklanarak kaçak yollardan yurda girdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu TIR, jandarma ekiplerince Silopi’de durduruldu. Dorsenin altında saklanan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “kasten öldürmek” suçlarından aranan PKK/YPG’li “Canfeda Alman” kod adlı Azad Öngüç olduğu tespit edildi. TIR’daki 2 kişi de “bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçundan gözaltına alındı.

SİCİLİ KABARIK

Teröristin, 30 Mart 2018’de Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapım çalışmalarının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda

1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi. PKK’lı Azad Öngüç’ün ayrıca PKK/KCK/PYD/YPG içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu “Hakkı Gabar” kod adlı İskan Akyüz’ün de uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Adli işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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