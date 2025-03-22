80 binin üzerinde Batmanlının ilk iftarı Batman Belediyesinden

1 Mart 2025 tarihinde başlayan ramazan ayı için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in talimatıyla başlattığı geleneksel ramazan etkinlikleri Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde olduğu gibi kentin farklı mahallelerinde bulunan taziyeevlerinde de sürüyor.

Ramazanın manevi atmosferini solumak, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla başlatılan ramazan programında Batman Belediyesi, bugüne kadar 80 binin üzerinde vatandaşla bir araya geldi.