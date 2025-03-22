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80 binin üzerinde Batmanlının ilk iftarı Batman Belediyesinden

80 binin üzerinde Batmanlının ilk iftarı Batman Belediyesinden

11:3922/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ramazan programında Batman Belediyesi, bugüne kadar 80 binin üzerinde vatandaşla bir araya geldi.
Ramazan programında Batman Belediyesi, bugüne kadar 80 binin üzerinde vatandaşla bir araya geldi.

Batman Belediyesinin, ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği iftar programı tüm hızıyla devam ediyor.

1 Mart 2025 tarihinde başlayan ramazan ayı için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in talimatıyla başlattığı geleneksel ramazan etkinlikleri Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde olduğu gibi kentin farklı mahallelerinde bulunan taziyeevlerinde de sürüyor.

Ramazanın manevi atmosferini solumak, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla başlatılan ramazan programında Batman Belediyesi, bugüne kadar 80 binin üzerinde vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşlarla farklı mahallelerdeki taziyeevlerinde bir araya gelen Batman Belediyesi’nin gerçekleştirdiği iftar programından memnun kalan vatandaşlar, “Belediye tarafından yapılan iftar etkinliklerinin yirminci gününü geride bıraktık. Çocuklarımıza ramazan geldi, oruç tutacaksınız diyorduk, ramazan ayının son on gününe geldiğimiz için artık ramazana güle güle diyoruz. Çocuklarımız bu yıl ramazan ayının heyecanını yaşadı. Mutlu oldular, yapılan etkinlikler oldukça güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

#Batman
#Ekrem Canalp
#Necat Nasıroğlu Külliyesi

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