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Adacıklarda mahsur kalan piknikçiler kepçeyle kurtarıldı

Adacıklarda mahsur kalan piknikçiler kepçeyle kurtarıldı

21:344/05/2025, Pazar
DHA
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Batman Çayında mahsur kalan 25 kişi kepçeyle kurtarıldı.
Batman Çayında mahsur kalan 25 kişi kepçeyle kurtarıldı.

Batman Çayı kenarına giden piknikçiler suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kepçeyle kurtardı.

Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25'i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.



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