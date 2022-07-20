Gündem Bagaj kapağı açıldı 13 aylık Muhammed yola düşüp can verdi Araçtakiler 2 km sonra fark etti
AKSARAY

Bagaj kapağı açıldı 13 aylık Muhammed yola düşüp can verdi: Araçtakiler 2 km sonra fark etti

Aksaray’da içinde 7 kişinin bulunduğu hafif ticari araçta, uyuduğu için bagajdaki eşyaların üzerine yatırılan 13 aylık Muhammed Melih Bucak, iddiaya göre, bagaj kapağının açılmasıyla yola düştü. Muhammed Melik, araç veya araçların üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Aksaray haber... Bagaj kapağı açıldı 13 aylık Muhammed yola düşüp can verdi: Araçtakiler 2 km sonra fark etti
13 aylık Muhammed Melih Bucak, iddiaya göre, bagaj kapağının açılmasıyla yola düştü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili için Şanlıurfa'ya giden 7 kişilik Bucak ailesi Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki 06 BHU 952 plakalı hafif ticari araçla Ankara'ya dönmek için yola çıktı.

DHA

Yolculuk sırasında 13 aylık Muhammed Melih Bucak'ın uyuması üzerine annesi Bahar Bucak, oğlunu bagajdaki eşyaların üzerine yatırdı. İddiaya göre bagaj kapağının açılması üzerine minik Muhammed Melih, eşyaların üzerinden kayıp yola düştü.

DHA

BAGAJ KAPAĞI AÇILIP YOLA DÜŞTÜ, CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra araçtakiler Muhammed Melih'in yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine sürücü amca Muhammet Metin Bucak, araçla geri döndü. Bucak ailesi yolda yaptığı aramada başka araç veya araçların üzerinden geçmesi sonucu Muhammed Melih'in cansız bedenini buldu.

DHA

Ardından jandarma ve polis ekipleri çağrıldı. Ekipler, Muhammed Melih'in üzerinden geçen araç veya araçların belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA

'BİR BAKTIK ÇOCUK YOK'

Şanlıurfa'dan bayram ziyaretine döndüklerini belirten dede Hasan Bucak, ''Biz yolda seyir halinde iken uyuyan çocuğu annesi Bahar, bagajda eşyaların üzerine koymuş ve 10 dakikada bir kontrol ediyordu. Bir baktık çocuk yok. Bagaj açılmış. Çocuk eşyaların üzerinden kayıp yola düşmüş." dedi.

DHA


Fenalaşan dede Hasan Bucak'a, olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi. Muhammed Melik Bucak'ın cansız bedeni ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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