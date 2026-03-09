Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

21:489/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

Aksaray’da inşaat çalışanı, tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta birlikte çalışan Gökhan Ç. (38) ile Soner T. (25) bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Soner T. yanındaki bıçakla Gökhan Ç.’yi yaraladı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, Soner T. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

#aksaray
#inşaat işçisi
#bıçaklı kavga
#iş kazası
#yaralama olayı
#aksaray eğitim ve araştırma hastanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı