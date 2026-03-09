Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta birlikte çalışan Gökhan Ç. (38) ile Soner T. (25) bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Soner T. yanındaki bıçakla Gökhan Ç.’yi yaraladı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, Soner T. olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü.