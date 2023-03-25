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Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

12:50 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.


Düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K. (48) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. (29) yakalandı.


Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.




#FETÖ
#Aksaray
#Operasyon
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