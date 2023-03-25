Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 sivil ’mahrem imam’, 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.