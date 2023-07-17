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Aksaray'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 24 yaralı

Aksaray'da fındık hasadı için Şırnak'tan yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. ​Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

10:02 . 17/07/2023 Pazartesi
DHA
Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi



Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki 73 M 1006 minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.
Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. ​Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Aksaray
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#kaza
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