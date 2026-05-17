Aksaray’da kuyu faciası: İkisi kardeş üç kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da kuyu faciası: İkisi kardeş üç kişi hayatını kaybetti

20:3217/05/2026, Pazar
AA
17 metrelik kuyuda zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray’ın Koçpınar köyünde elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için içeri giren 4 akraba, kuyuda biriken gazdan zehirlendi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mehmet ve Ahmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İsmail Yeşildal’ın hastanedeki tedavisi sürerken olay, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



