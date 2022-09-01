Altın madeninde gıda zehirlenmesi: 30 işçi hastaneye kaldırıldı

Poyraz, Gübretaş'ın şu anda tarım sektöründeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, \"Buradan elde edilmiş olan değerin GÜBRETAŞ'a, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Burası önümüzdeki dönemde inşallah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız.\" dedi.