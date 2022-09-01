Gündem Altın madeninde gıda zehirlenmesi 30 işçi hastaneye kaldırıldı
BİLECİK

Altın madeninde gıda zehirlenmesi: 30 işçi hastaneye kaldırıldı

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş’ın, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alan altın madeni sahasında öğle yemeği yiyen 140 kişiden 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Haber Merkezi İHA
Altın madeninde gıda zehirlenmesi: 30 işçi hastaneye kaldırıldı
Altın madeninde gıda zehirlenmesi: 30 işçi hastaneye kaldırıldı

Bilecik’te bir yemek firmasının Gübretaş’ın taşeron firmasına bağlı maden sahasında çalışan 140 işçiye öğle yemeği olarak; yayla çorbası, bulgur pilavı, ızgara tavuk kanat ve meşrubat götürdü. Yemeği yiyen işçilerden ilk etapta 17’si; bulantı, kusma, ishal ve karın krampları şikâyetlerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Daha sonra ise 13 kişi daha Söğüt İlçe Devlet Hastanesine aynı şikayetlerden başvurdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınarak inceleme başlatıldı.
İşçilere hastanede serum tedavi yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak
EKONOMİ
109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak

109 ton altında yeni gelişme: ​Bakanlıktan beklenen belge çıktı
FOTOĞRAF 10
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Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altının çıkarılması için çalışmalara başlandı.
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Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti Hazine'ye devredilmiş, tesis kurulumuna da başlanmıştı.
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109 ton altın rezervi için yapılacak yatırım için beklenen teşvik belgesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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GÜBRETAŞ'ın Bilecik Söğüt'teki tesis yatırımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli beş yatırım arasında yer aldı.
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Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi.
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Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.
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GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
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​Poyraz, 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan çıkacak ilk altın külçesinin Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini de aktarmıştı.
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Poyraz, Gübretaş'ın şu anda tarım sektöründeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, \"Buradan elde edilmiş olan değerin GÜBRETAŞ'a, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Burası önümüzdeki dönemde inşallah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız.\" dedi.
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Poyraz, sahadan çıkarılacak altının miktarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:<br><br>\"Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız yıllık 6 ile 7 ton civarında bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türkiye'de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı sağlamış olacağız.\"
109 ton altında yeni gelişme: ​Bakanlıktan beklenen belge çıktı
Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilip tesis kuruluma geçirilirken, bakanlıktan beklenen teşvik belgesi de çıktı. İşte bölgedeki altın rezervinin çıkarılması için yapılacak yatırımın tutarı..
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