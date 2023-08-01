Ambulans helikopter boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.
Cizre'de evde kardeşi ile oynarken nefes darlığı çeken ve fenalaşan Muhammed Yakup Alto'nun yakınları çocuğu Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne getirdi.
Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.
Hastanede yapılan bronskopi işlemi ile akciğerden alınan cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Alto yoğun bakıma alındı.