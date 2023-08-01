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Ambulans helikopter boğazına kalem kapağı kaçan bebek için havalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına kalem kapağı kaçan 1 yaşındaki Muhammed Yakup Alto, tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi.

08:01 . 1/08/2023 Salı
AA
Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.

Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.

Cizre'de evde kardeşi ile oynarken nefes darlığı çeken ve fenalaşan Muhammed Yakup Alto'nun yakınları çocuğu Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne getirdi.


Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeninde boğazında bir cisim olduğu tespit edildi. Cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.


Alto, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Hastanede yapılan bronskopi işlemi ile akciğerden alınan cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Alto yoğun bakıma alındı.




#Şırnak
#Diyarbakır
#Hava ambulansı
1 saat önce
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