Ara-bul-yok et! Şırnak'ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları imha ediliyor. Şırnak Valiliği de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyon kapsamında Beytüşşebap'ta 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeğinin ele geçirildiği duyuruldu.