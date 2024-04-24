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Arama yapılan DEM Parti binasından doküman fışkırdı: Skandal 'kültür sanat dergisi' savunması

DEM Parti Batman İl Binası'nda emniyet güçlerince arama gerçekleştirildi. Terör soruşturması kapsamında yapılan ve yaklaşık dört saat süren arama sonucunda çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Aramaya tepki gösteren DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, dokümanların 'meşru kültür sanat edebiyat dergisi' olduğunu savunarak, "Demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz.” dedi.

21:32 - 24/04/2024 Çarşamba
DHA
Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı.
Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı.

Batman'da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren aramada çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Dokümanlara 'sanat dergisi' kılıfı

İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, “Tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz” dedi.

Batman'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEM Parti Batman İl binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, il binasında arama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramada çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu. Arama sırasında il binasının girişi kapatılırken, çevresinde de çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Öldürülen teröristlere 'yitirilen canlar' dedi

Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı. Tekik, el konulan materyallerin arkasında olduklarını belirterek, “Yeni bir kayyum rejimine zemin hazırlama amaçlı psikolojik savaş yöntemlerinin tümünün devreye sokulduğunu, manipülasyonların yapıldığını, yerel yönetimlerimizin illegalize edilmeye çalışıldığını gene partimizin yasal, meşru demokratik siyaset anlayışının kriminilaze edilmeye çalışıldığını bugün parti il binamıza yapılan baskınla ve 4 saat süren aramayla bir kez daha görüntülemiş olduk. Yaklaşık 4 saat sürdü arama ve tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz” dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.


TBMM bahçesinde tartışma yaşayan DEM'li Sırrı Sakık'tan PKK güzellemesi: Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti vekili Sırrı Sakık ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal arasında TBMM'deki 23 Nisan özel oturumu sonrası meclis bahçesinde tartışma yaşandı. Tartışma Aksakal'ın, DEM Partili belediyeler için 'kalkışma denemelerine başlandığı' iddiası üzerine başladı. Sakık'ın "Sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun" sözleriyle tepki gösterdiği Aksakal, "Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" yanıtını verdi. DEM Partili Sakık’ın Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadeleriyle cevap verdiği görüldü.


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