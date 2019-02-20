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BİLECİK

Bilecik haberleri: İşe gelmeyince arkadaşları şüphelendi evinde ölü bulundu

Arkadaşları şüphelenince evde korkunç sonla karşılaştılar

Bilecik’te iş yerine gitmeyen bir kişi iş yerindeki arkadaşlarını şüphelenmesi üzerine gittikleri evde ölü bulundu. Sağlık ekipleri, yalnız yaşayan adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde dururken; jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi IHA
Tevfik Göktaş'ın yalnız yaşadığı ev
Tevfik Göktaş'ın yalnız yaşadığı ev

Bilecik Osmaneli'nde mermer fabrikasında çalışan Tevfik Göktaş (48) isimli şahıs, Pazartesi gününden itibaren iş yerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş arkadaşları ve yakınları, Göktaş'ın Selimiye köyündeki evine gittiler. Çaldıkları kapı açılmayınca camı kırarak eve giren iş arkadaşları ve yakınları odada Göktaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Eve Jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Evde incelemelerde bulunan sağlık ekipleri, yalnız yaşayan adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tevfik Göktaş'ın cenazesi, kesin ölüm sonuncunun belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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