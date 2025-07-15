Arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu

Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen kazılarda bulunan tapınak Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine ait olduğu tespt edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ: "Bu yıl şehrimizin, bölgemizin ilk tapınağı diyebileceğimiz bir tapınak alanını keşfettik. Bölgenin 6 bin yıllık tarihine ışık tutacak çok önemli bir değer ortaya çıkarıldı"
Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık tapınak alanı gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğünce Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yapılar, eserler ve buluntular, kentin 6 bin yıllık tarihine ışık tutarken, bölgede yaşayan uygarlıkların yaşam tarzı, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor.
Bu yıl, yaklaşık 35 metre yüksekliğe ve 210x160 metrelik alana sahip kale ve höyüğün 80-81 No'lu karelaj alanında yapılan kazı çalışmalarında, Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine ait tapınak alanı ortaya çıkarıldı.
Tapınak alanında "kan oluğu" olarak adlandırılan kanalda insan ve hayvan kemikleri ile üzerinde bıçak izleri olan sunak taşının bulunması, dönemin inanışına göre tanrılara ibadet için insan ve hayvan kurban edildiği şeklinde değerlendiriliyor.
Alanda ayrıca çeşitli duvar kalıntıları ile tanrılara hediye bırakmak için kullanıldığı düşünülen 4 podyum, kutsal ocak, tarımsal faaliyetlerde kullanılan damga mühür, Nahçıvan tarzı çanak ve çömlekler, ok uçları, ağırşak (yün ve ip eğirmede kullanılan alet), seramik parçaları gibi buluntulara ulaşıldı.
'Bölgemizin ilk tapınak alanını keşfettik'
Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında önemli buluntular ortaya çıkarıldığını ifade eden Demirdağ, bu yılki kazılarda da önemli bir değere ulaşıldığını belirtti.
Kazı alanının çok geniş olduğunu, ilerleyen dönemlerde daha derinlere inerek bölge tarihini çok daha eskilere götürecek buluntular bulacaklarına inandıklarını anlatan Demirdağ, şunları kaydetti:
'Bu dönemde kentleşmenin de arttığı görülmekte'
Kazı alanı sorumlusu Ergün Demir de kale ve höyükteki yapıların moloz ve yarı düzeltilmiş taşlardan oluştuğunu, taşların üzerine kerpiç duvarlar inşa edildiğini belirtti.