Asansör kapısı açıkken düştü: İki kat arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti

Yozgat'ta, 3 yıl önce 300 kök ile hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptığı böğürtlenden yüksek verim elde eden Atilla Açıkgöz, bu yıl kök sayını 3 bine çıkardı. 4 dönüm alandan 10 tona yakın böğürtlen üreten Açıkgöz, taleplere yetişemiyor, ürünler bahçeden çıkmadan tükeniyor.