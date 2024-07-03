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Asansör kapısı açıkken düştü: İki kat arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti

Yozgat'ta arızalanan asansörün kapısı açıkken düşmesi sonucu iki kat arasında sıkışan Hülya Uçar (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

07:23 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:24 - 3/07/2024 Çarşamba
DHA
Yozgat'ta asansör kazası
Yozgat'ta asansör kazası

Olay, saat 22.00 sıralarında, kent merkezi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi.



Kabin düştü


Ailesiyle birlikte 6 katlı apartmanın 2'nci katına çıkan Hülya Uçar, asansörden indiği sırada kabin alt kata düştü. İki kat arasında sıkışan Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti.


Asansörde bulunan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi alt kat asansör kapısı açılarak kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Uçar'ın cenazesi ise Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Asansör
#Yozgat
#Bahçeşehir
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