Asel bebekten acı haber

Asel bebek
Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin uzağındaki dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dalları ve balçığın altında buldu.
Selde kaybolmuştu
Aksaray'da geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında Sevinçli köyü ve köyün yakınlarındaki Kireçlik mevkisinde etkili olan sağanağın ardından sel oluştu.
Kurtulan Nazif Balcan ve eşi Hayriye Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise annesinin kucağından kayıp akıntıya kapılarak kayboldu.