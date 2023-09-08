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Asel bebekten acı haber

Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı.

10:16 . 8/09/2023 Cuma
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Asel bebek

Asel bebek

Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin uzağındaki dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dalları ve balçığın altında buldu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu
"Asel bebeğin bedenine olay yerinin 3 kilometre ilerisinde ulaşıldı
" bilgisini paylaştı.

Selde kaybolmuştu

Aksaray'da geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında Sevinçli köyü ve köyün yakınlarındaki Kireçlik mevkisinde etkili olan sağanağın ardından sel oluştu.

Kurtulan Nazif Balcan ve eşi Hayriye Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise annesinin kucağından kayıp akıntıya kapılarak kayboldu.



#Aksaray
#sel
#bebek
43 dakika önce
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