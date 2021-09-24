'ATAK' teröristlerin inleri yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021

GÜNDEM Teröristlere bir pençe darbesi daha: 3 PKK'lı öldürüldü

ATAK BAŞARISI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK helikopteri operasyonel başarılarıyla hayran bırakıyor.

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TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

EKONOMİ Yunan basını ATAK 2'nin gövde gösterisini 'Yeni Türk tehdidi' başlığıyla duyurdu

FOTOĞRAF 11 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. Yerli ve milli gururlarımız festival kapsamında görkemli bir gövde gösterisi yaptı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu. İşte nefes kesen o gösteriden kareler... TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu. BiP'te paylaş

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