Gündem ATAK teröristlerin inleri yerle bir etti
ANKARA

'ATAK' teröristlerin inleri yerle bir etti

MSB, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATAK teröristlerin inleri yerle bir etti
ATAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Teröristlere bir pençe darbesi daha: 3 PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM
Teröristlere bir pençe darbesi daha: 3 PKK'lı öldürüldü

ATAK BAŞARISI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK helikopteri operasyonel başarılarıyla hayran bırakıyor.

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

Yunan basını ATAK 2'nin gövde gösterisini 'Yeni Türk tehdidi' başlığıyla duyurdu
EKONOMİ
Yunan basını ATAK 2'nin gövde gösterisini 'Yeni Türk tehdidi' başlığıyla duyurdu

TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
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Yerli ve milli gururlarımız festival kapsamında görkemli bir gövde gösterisi yaptı.
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Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı.
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Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.
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İşte nefes kesen o gösteriden kareler...
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TEKNOFEST'te yerli ve milli hava gücünden gövde gösterisi: Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Gökbey, Hürkuş ve Akıncı ilk kez gösteri uçuşu yaptı. Gökbey, Akıncı, Atak ve Hürkuş aynı anda uçtu.


Türk ATAK mı? Amerikalı COBRA mı?
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Menşei - T-129 ATAK: TÜRKİYE
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Menşei - AH-1W: ABD
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Maksimum seyir hızı : 269 kms (145 knots)
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Seyir Hızı- AH-1W: 274 kmh
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Hava Kalış- T-129 ATAK: 3 saat
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Hava Kalış- AH-1W: 3 saat 30 dakika
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Hizmet tavanı- T-129 ATAK: 15000 ft
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Hizmet tavanı- AH-1W: 12200 ft
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Menzil- T-129 ATAK: 556 km
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Menzil- AH-1W: 587 km
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Silahlar- T-129 ATAK: Hydra roketleri Mızrak-U Tanksavar Cirit Stinger 20 mm top(500 mermi)
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Silahlar- AH-1W: Hydra roketleri TOW Tanksavar Helfire AIM-9 Sidewinder 20mm top(750 mermi)
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Tırmanma hızı- T-129 ATAK: 2585 ftdk
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Tırmanma hızı- AH-1W: 1620 ftdk
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Motor- T-129 ATAK: 2 x Turboshaft Motor LHTEC-CTS800-4A
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Motor- AH-1W: 2 x Turboshaft Motor General Electric T700
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Kalkış Hızı- T-129 ATAK: 2 x 1014 kw 2 x 1.360 shp
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Kalkış Hızı- AH-1W: 2x 1.680 shp 2x 1.300 kW
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Türk ATAK mı? Amerikalı COBRA mı?
Türk ATAK mı? Amerikalı COBRA mı?
Milii helikopterim ATAK'ın en büyük rakibi olan Amerikan Cobra ile karşılaştırması.


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