Bakan Dönmez: Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın madenlerinden birini açacağız

"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."