Bakan Dönmez: Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın madenlerinden birini açacağız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te konuştu.
Dönmez, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinin ardından, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreni alanında incelemelerde bulundu.
Tören alanında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 60'a yakın projenin açılışının yapılacağını anımsatarak, bu projelerden 21'inin kendi bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.
Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.
Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:
Bakan Dönmez'e kentteki temaslarında Bilecik Valisi Kızılkaya ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.