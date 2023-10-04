Bakan Fidan Ankara'daki saldırıya ilişkin kritik bilgiyi paylaştı: İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Geçtiğimiz pazar günü Ankara'yı hedef alan terör saldırısı girişimiyle ilgili konuşan Bakan Fidan,
"İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi. Irak Suriye'de PKK'ya ait yapılar meşru hedefimiz."
dedi.
"Bu eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar"
"Bu eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar"
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;
Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da 2 teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar.
Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir. Üçüncü taraflar uzak dursun.
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1 hour ago