Bakan Fidan Ankara'daki saldırıya ilişkin kritik bilgiyi paylaştı: İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi

Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da 2 teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar.