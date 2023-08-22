Bakan Güler: KKTC makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve bakan yardımcıları ile kente gelen Güler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Cevdet Atay ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Milli Savunma Bakanı Güler, askeri mangayı selamladıktan sonra askeri birlik komutanlarıyla görüştü. Daha sonra Şırnak Valiliğini ziyaret geçen Bakan Güler, Vali Cevdet Atay tarafından karşılanarak, valilik şeref defterini imzaladı.
Valilik makamında Vali Atay ile bir süre görüşen Güler, buradan Şırnak Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığına gelerek partililer tarafından karşılandı. Burada partinin toplantı salonunda teşkilat buluşması ve istişare değerlendirme toplantısına katıldı.
Daha sonra bir otelin konferans salonunda STK temsilcileri ile değerlendirme toplantısına katılan Bakan Güler, Şırnak’ın terörden çok çektiğini belirterek, bu yüzden şehrin gerçek potansiyelini gösteremediğini söyledi.
Devlet olarak vatandaşın güvenlik, huzur ve refahı için büyük bir azim ve gayretle terörle mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Güler, son yıllarda kahraman Mehmetçiğin, güvenlik kuvvetlerin, güvenlik korucular ile hepsinden önemlisi değerli Şırnaklıların fedakârlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini kaydetti.
“Artık Şırnak’ın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta”
Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurulduğunu ifade eden Bakan Güler, şöyle konuştu:“Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Çok şükür artık Şırnak’ın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Şırnak’a yapılan yatırımlar hız kazandı. Şırnak’ın gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için kapsamlı ve planlı bir şekilde ekonomik ve sosyal politikalar geliştiriliyor. Devletimizin, tüm kurum ve kuruluşları daha müreffeh bir Şırnak için var gücüyle çalışıyor.”
“Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor”
“Bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan ve sınır kapılarına da ev sahipliği yapan Şırnak’ta ticaret ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılan yatırımlar da hızla devam ediyor” diyen Bakan Güler, aynı şekilde şehrin tarımsal alanda sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilere önemli destekler sağlandığını belirtti.
“Şırnak, artık yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip”
Terör nedeniyle vatandaşların terk ettiği köylerdeki atıl arazilerde devlet desteğiyle fıstık bahçeleri kurulduğunu aktaran Bakan Güler, “Şu ana kadar ekilen 300 bin fidana ilave olarak sonbaharda 100 bin fidan daha dikilecektir. Şırnak, artık yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. İhalesi yeni yapılan; enerji, içme suyu ve sulama gibi ihtiyaçları karşılayacak Cizre Barajı da tamamlandığında on binlerce kişiye istihdam sağlayacak ve Cizre ekonomisine büyük getiriler sunacak önemli bir projedir. Tüm bunlarla birlikte şehrin ekonomisi daha da gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı her geçen gün daha fazla yükseliyor” şeklinde konuştu.
"Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim millî meselemizdir"
Terörle mücadelede elde edilen büyük başarıların yanı sıra Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatler de tavizsiz bir şekilde korunmakta olduğunu vurgulayan Bakan Güler, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs da bizim millî meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs’ta meydana gelen son olaylarla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının haklı tepkisini tamamıyla destekliyoruz. Ada’daki Birleşmiş Milletler Barış gücü, her iki tarafa da eşit yaklaşarak anlaşmazlıklara çözüm bulmak maksadıyla kurulmuş olmasına rağmen öyle çalışmamaktadır” dedi.
"Ülkemizin her alanda kaydettiği bu gelişimden, Şırnak’ın da hak ettiği payı alması için çok çalışıyoruz"
Bölgede büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Güler, “Bu konuda güvenlik güçlerimiz kadar Şırnaklı vatandaşlarımıza da önemli sorumluluk düşüyor. Unutmayalım ki Şırnak’ta bugün tesis edilen güven iklimine kolay gelinmedi. Kazanımlarımızın korunması için bizlere düşen görev, devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı ve daha sağlam tutmaktır. İnanıyorum ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye ve Şırnak için hep birlikte çok çalışacak; ülkemizin dirlik ve bütünlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Güler, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:“Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç sayesinde büyük bir motivasyonla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda üzerine düşen ve kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye, büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle; Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum”