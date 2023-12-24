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Bakan Güler'den Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

15:52 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Bakan Güler, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler, Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.





#MSB
#Yaşar Güler
#Şırnak
29 dakika önce
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