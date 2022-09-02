Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Bakan Varank 'Bolu Dağı Tüneli' örneğini vererek anlattı: 'Vazgeçelim patates deposu olarak buraları kullanalım' diyorlardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır ihmal edilmişliklerin farkını kapatmak için yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, 'Güçlü üstyapıların inşası ancak güçlü altyapıların inşasıyla mümkün. Ancak bu gerçek maalesef ülkemizde yıllarca sadece lafta kaldı. Bizden önceki iktidarlar Bolu Dağı Tüneli'ni bitiremedikleri için biz ancak 2007 senesinde bitirip hizmete açtık. O zaman ne diyorlardı? 'Patates deposu olarak buraları kullanalım' Bu işlerden vazgeçelim. Eğer tamam biz kabul etseydik şu anda İstanbul-Ankara arasında hatta İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacaktık?' ifadelerini kullandı.