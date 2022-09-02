Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa SARI TORBA KAÇINILMAZ! Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi.
⚠️Uyarıyoruz⚠️
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi
Kahramanlarımızın eline sağlık👏👏
⚠️Uyarıyoruz⚠️