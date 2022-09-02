Gündem Bakan Soylu Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa SARI TORBA KAÇINILMAZ! Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Şık teröristin tekidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Şık teröristin tekidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditleri savuran Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın' ifadelerini kullandı.


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