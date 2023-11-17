Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ile daha hızlı tren müjdesi! Seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate düşecek

"İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre, geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle, yolların izlediği güzergahlar, insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız, ulaşıma damga vuracak projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok parlayacak. Ülkemize ve Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz"