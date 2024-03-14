Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada bir polis memuru şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza sonucu şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet; yaralılara da acil şifalar diledi.