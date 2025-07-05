Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı üç ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya, Muğla ve Norveç'in başkenti Oslo'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.