Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele konusunda dünyada otorite kabul edilen ülkeyiz

"Etkenlerin bize getirdiği, dayattığı çok fazla orman yangını var ama biz bunlarla önceki yıllarla kıyaslandığında nasıl mücadele edildiğini, kabiliyetimizi, kapasitemizi herkes görüyor zaten. Burada iki tane konu maalesef speküle ediliyor. Bunlardan bir tanesi 'tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edilen ihaleler var' diye. Bunu Orman Genel Müdürlüğümüz dün açıkladı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ben burada o ayrıntıya girmeyeceğim ama o iddiaların hiçbirisi doğru değil. İkincisi, 'Uçağımız yok, helikopterimiz yok.' El insaf yani bizim bununla alakalı bir şeyi ispat etmeye hacetimiz yok çünkü zaten bunların hepsi görünen hususlar. Eğer böyle olmamış olsaydı 11 dakikada müdahaleyi nasıl başarabilirdik? Bizim 26 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 25 bin ateşlerle, alevlerle savaşan profesyonel arkadaşımız, kardeşimiz, 122 bin gönüllümüz var. Dünyada bu konuda otorite kabul edilen ve nasıl yaptığımızla ilgili yardım alınan, istenen bir ülkeyiz biz. Hala bu tarafında herhangi bir eksiklik bulunamayınca olmayan şeyleri gündeme getirip, bunun bir siyaset malzemesi yapılmasını doğru bulmuyorum açıkçası"