Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele konusunda dünyada otorite kabul edilen ülkeyiz

Bilecik İl Genel Meclis Salonu'nda, tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılarla düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Bakanlık olarak gıda arz güvenliğine önem verdiklerini anlatan Yumaklı, iklim değişikliği gibi tarım sektörünü de etkileyecek tüm hususları gözetmek durumunda olduklarını kaydetti.
Geçen yıl Tarım Kanunu'nda yaptıkları değişikliklerle devrim niteliğinde hususları ortaya koyduklarını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:
"Bizim ihtiyacımız olan limon miktarı ülkemizde var"
Yumaklı, bir gazetecinin limon fiyatlarındaki artışla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:
"Orman dışı yangınlardan ormana sıçrayan yangınlarla mücadele etmek durumunda kaldık"
Yumaklı, bir gazetecinin "Bakanlığın aldığı orman yangınları tedbirlerinin, tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanamadığına yönelik iddialar var. Bu konudaki cevabınız ne olacak?" sorusuna ise "Ne kadar anlattıysak da bunu neden yapıyorlar anlamıyorum" dedi.
Orman yangınlarıyla mücadele konusunda herhangi bir eksiklerinin bulunmadığını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: