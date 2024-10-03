Bakanlık düğmeye bastı: Rize'de dereye kireç döken kişiye ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'de dereye kireç döktüğü tespit edilen kişiye, 464 bin 585 lira ceza kesildiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının ihbarı ve Alo 181 hattına gelen şikayet üzerine Düzköy köyü yakınındaki köprü altında jandarma personeli eşliğinde inceleme ve denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Dereye 20-30 paket halinde 25 kilogramlık maddenin döküldüğü vurgulanan açıklamada, malzemenin dere kenarında beyaz bir örtü oluşturduğu, tespit edilemeyen bir miktarın da ayrıca dereye ve çevreye döküldüğü aktarıldı.
Açıklamada, olayla ilgili tutanak tutulduğu, 2872 sayılı kanunun ilgili maddesi ve yönetmeliklere göre S.D'ye 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.