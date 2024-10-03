Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Konya’nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Banliyö hattında bir taraftan KOSKİ’nin altyapıyla ilgili deplase çalışmaları devam ederken bir taraftan da TCDD ve müteahhit firmanın yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden Altay, “Pınarbaşı’ndan başlayarak balastların serilmesi ve rayların yerleştirilmesi işleri devam ediyor. Şehir içindeki kısımda da kazı ve dolgu işlemlerimiz tamamlandı. En kısa sürede balastlarını ve yaya geçitlerinin deplaselerini yaparak inşallah 2025 yılı ortalarında inşa işlemlerini tamamlamayı, sonrasında da elektrifikasyon işlemlerine geçerek 2026 yılı sonunda Konya banliyösünün 19,7 kilometrelik hattının işletmeye açılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.