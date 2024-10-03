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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Konya’nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Konya’nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz

12:403/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, banliyö hattında çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımı sürdürülen, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından KONYARAY Banliyö Hattıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 19,7 kilometrelik banliyö hattında çalışmaların sürdüğünü belirten Altay, “Konya’nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Pınarbaşı’ndan başlayarak balastların serilmesi ve rayların yerleştirilmesi işleri devam ediyor. Şehir içindeki kısımda da kazı ve dolgu işlemlerimiz tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak banliyö hattının yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Veysi Kurt’ teşekkür ediyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19,7 kilometrelik KONYARAY Banliyö hattında devam eden çalışmaları değerlendirerek, Konya’nın raylı sistem altyapısını güçlendirmek adına yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.



Banliyö hattında bir taraftan KOSKİ’nin altyapıyla ilgili deplase çalışmaları devam ederken bir taraftan da TCDD ve müteahhit firmanın yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden Altay, “Pınarbaşı’ndan başlayarak balastların serilmesi ve rayların yerleştirilmesi işleri devam ediyor. Şehir içindeki kısımda da kazı ve dolgu işlemlerimiz tamamlandı. En kısa sürede balastlarını ve yaya geçitlerinin deplaselerini yaparak inşallah 2025 yılı ortalarında inşa işlemlerini tamamlamayı, sonrasında da elektrifikasyon işlemlerine geçerek 2026 yılı sonunda Konya banliyösünün 19,7 kilometrelik hattının işletmeye açılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.



Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Özellikle Meram Gar’dan başlayıp hat üzerindeki tüm sanayi bölgelerini ve Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak KONYARAY Banliyö Hattı’nın yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Veysi Kurt beye de teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya banliyösü KONYARAY şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı. Altay, “Dünya Belediyelerinin Gelişmesi İçin Çaba Sarf Edeceğiz” Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya’daki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda birliğin dönem başkanlığını devraldı. Başkan Altay, “Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bundan sonra tüm çalışmalarımızı dünyadaki belediyelerin gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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