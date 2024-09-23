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Konya Belediye Başkanı Altay: Yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencileri Konya'da toplu ulaşımı 10 gün ücretsiz kullanıyor

Konya Belediye Başkanı Altay: Yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencileri Konya'da toplu ulaşımı 10 gün ücretsiz kullanıyor

12:3223/09/2024, Monday
Yeni Şafak
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehirler arasında en uygun fiyatla toplu ulaşımı hizmeti sağlayan Konya’daki üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartları ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylardan bu yıl da 10 gün boyunca ücretsiz faydalanabildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Türkiye’ye örnek çalışmalarını sürdürüyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 5 üniversitesi ve 130 bini aşkın üniversite öğrencisiyle Türkiye’nin önemli öğrenci şehirleri arasında yer aldığını söyledi.



“Üniversite öğrencilerimize birçok kolaylık sağlıyoruz”

2024-2025 eğitim döneminde üniversite tercihini Konya’dan yana kullanarak bu yıl da şehre binlerce öğrencinin gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Altay, “Büyükşehir olarak Konya’mızı tercih eden üniversite öğrencilerimize yönelik birçok kolaylık sağlıyoruz. Bunlardan birisi de ilk 10 gün ücretsiz toplu ulaşım imkanı. Her sene olduğu gibi bu yıl da gençlerimiz üniversitelerinin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını, ilk kullandıkları andan itibaren belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edebiliyor. Öğrenci şehri Konya’mızda üniversiteli gençlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Toplu ulaşımda en uygun büyükşehir

Altay, Konya’da öğrenciler için toplu ulaşım hizmetinin Türkiye’deki büyükşehirler arasında en uygun fiyatlarla yapıldığını hatırlatarak, tüm üniversite öğrencilerine yeni eğitim döneminde başarılar diledi.



Detaylar 'ATUS' sayfasında

Konya Büyükşehir Belediyesi KONYAKART hizmetlerine ve toplu ulaşım hizmetlerinin detaylarına Akıllı “atus.konya.bel.tr” adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması’ndan erişilebiliyor.


KONYAKART ile aktarma hatlarında 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsiz olurken diğer hatlarda 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci seyahat ise yüzde 40 indirimli olarak uygulanıyor.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay BM'de konuştu: İnsanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya için İsrail'in katliamına ses çıkarmalıyız

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nin açılışına katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı programda konuşan Altay, yapılan toplantılarda öne çıkan başlıkları, “Artık konuşma zamanı bitmiştir eyleme geçmeliyiz. Yerel yönetimler olmadan çözüm üretmek kesinlikle mümkün değildir. Finansa erişim konusunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor” şeklinde aktardı. Yüklendikleri yükümlülüklerle eşitliği, kalkınmayı, barışı, adaleti, birlik ve beraberliği sağlamak konusunda oldukça önemli bir noktada olduklarını, dünyanın birçok noktasında gerçekleşen savaş ve acılara son vermek için de el ele vermek gerektiğini kaydeden Altay, “Özellikle İsrail rejiminin masum Gazzelilere yönelik sürdürdüğü soykırım kalbi barış ve kardeşlik için atan tüm insanlığı derinden yaralamaktadır. Uzun yıllardır sistematik olarak sürdürülen yaklaşık bir yıldır da çocuk, yaşlı demeden masum on binlerce Filistinlinin hayatına mal olan bu soykırım karşısında sessiz kalmak ne bugün inşa etmeye çalıştığımız vizyona ne de insanlık ahlakına uygun değildir. Tüm insanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek istiyorsak bugün bu katliama ses çıkarmalı ve suçluların adalet önünde hesap vermeleri için el ele vermeliyiz” dedi.

#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Uğur İbrahim Altay
#KONYAKART

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